Группа стратегических советников НАТО начнет работу в Минобороны в ноябре

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Советники из США, Канады, Великобритании и Литвы помогут Полтораку реформировать оборонное ведомство.

Полторак встретился с военными советниками из США, Канады, Великобритании и Литвы Сайт Минобороны Украины

В Министерстве оброны в ноябре начнет работу группаиз США, Канады, Великобритании и Литвы.

В пятницу, 21 октября, министр обороны Степан Полторак встретился со своими советниками, которые прибыли в Киев с ознакомительным визитом. Министр обсудил и согласовал с ними планы работы на ближайшее время, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Уверен, в тесном взаимодействии с зарубежными партнерами, воплотим запланированные реформы, призванные осовременить армию... Мы строим доверительные отношения, чтобы провести реформы своевременно", – заверил Полторак, уточнив, что группа стратегических советников приступит к работе в следующем месяце.

Напомним, 8 сентября в Лондоне была подписана пятилетняя Концепция развития партнерства Минобороны Украины и Пентагона. Главы оборонных ведомств США и Великобритании сообщили об отправке в Украину стратегических военных советников генерала Джона Абизэйда, возглавлявшего Центральное командование армии США в 2003-2007 годах, а также бывшего командующего сухопутных войск Великобритании генерала Ника Паркера.