Украина подписала с НАТО соглашение об охране секретной информации

Соглашение Украины с НАТО должно приблизить национальные процедуры к натовским стандартам.

Грицак подписал c натовским чиновником документ о безопасности информации СБУ

Председатель СБУ Василий Грицак и директор офиса безопасности НАТО Тодд Браун подписали соглашение об охране информации с ограниченным доступом.

Как сообщает пресс-служба СБУ, Грицак подписал соглашение от имени правительства Украины. Соглашение детализирует процедуры взаимной охраны информации с ограниченным доступом, предусмотренные общим Соглашением о безопасности между Украиной и НАТО от 1995 года, и должно приблизить соответствующие национальные процедуры к натовским стандартам.

Грицак сообщил, что концепция реформирования, которая находится на рассмотрении СНБО, предусматривает превращение СБУ в службу безопасности, которая соответствует евроатлантическим стандартам.

Также сегодня в Национальной академии СБУ запланировано открытие цикла учебных курсов по реформированию служб безопасности, организованных Международным секретариатом НАТО. Предполагается, что к концу года иностранные партнеры поделятся своим опытом по усовершенствованию законодательства в сфере безопасности и обороны, реализации мероприятий реформирования, коммуникации с обществом и тому подобное.

На сегодняшний день отношения Украины и НАТО характеризуются термином "особое партнерство", хартия о котором была подписана в далеком 1997 году. С тех пор изменилось очень многое, даже в инерционном среде мировой политики, и эти изменения создают совершенно новую атмосферу для взаимоотношений Украины и альянса. Подробнее о перспективах членства в Альянсе читайте в материале Николая Капитоненко "Украина-НАТО: время новых возможностей" в "Зеркале недели. Украина".

По данным последнего опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в случае референдума большинство украинцев проголосовали бы за вступление в Североатлантический альянс: 78% - за, 17% - против при явке в 58%.