ГПУ завершила расследование в отношении милиционера, который передал приказ разогнать студенческий Майдан

Департамент спецрасследований ГПУ за три года смог установить милицейского начальника из Киева, который давал "Беркуту" непосредственный приказ.

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Украины завершила расследование в отношении милицейского начальника, который дал "Беркуту" непосредственный приказ разогнать студенческий Евромайдан 30 ноября 2013 года.

"Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины 14.11.2016 завершено досудебное расследование по подозрению бывшего руководителя управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в г. Киеве, которому инкриминируется совершение с целью препятствования проведению митингов и собраний организации исполнения 30.11.2013 заведомо незаконного приказа на силовое освобождение Майдана Независимости в г. Киеве от участников акции протеста и передача этого приказа исполнителям - бойцам спецподразделения "Беркут", вследствие реализации которого причинены телесные повреждения более чем 80 митингующим, то есть привело к тяжким последствиям", - говорится в сообщении ГПУ.

Как известно, начальником управления общественной безопасности ГУ МВД в Киеве в то время был Олег Мариненко.

"Также указанное лицо подозревается в совершении, во исполнение указаний руководства, 01.12.2013 на ул. Банковой в г. Киеве, отдании заведомо незаконного приказа подконтрольным сотрудникам спецподразделения "Беркут" и военнослужащим внутренних войск МВД Украины на применение физической силы и специальных средств к участникам акции протеста и журналистам, в результате чего причинены телесные повреждения более чем 29 митингующим и 22 представителям средств массовой информации", - сообщили в ГПУ.

Стороне защиты открыт доступ к материалам производства.

В ГПУ сообщили, что по результатам расследования разгона студенческого Майдана сообщено о подозрении 16 лицам, в том числе бывшим представителям руководства государства и правоохранительных органов. По пяти из этих подозреваемых обвинительные акты рассматриваются судом.

По результатам расследования событий, произошедших 1 декабря 2013 года на ул. Банковой в г. Киеве, в организации разгона протестующих и применение к ним насилия сообщено о подозрении пятерым лицам из числа руководства государства и правоохранительных органов и пяти правоохранителям.

"Досудебное расследование, направленное на установление других организаторов и исполнителей преступлений, совершенных во время этих событий, продолжается", - говорится в сообщении ГПУ.

Подробнее о расследовании преступлений на Майдане читайте в интервью с главой Департамента специальных расследований ГПУ Сергеем Горбатюком в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".