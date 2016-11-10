ГПУ задержала "титушку", которого разыскивали за похищение человека во время Евромайдана

Подозреваемого задержали в аэропорту "Борисполь".

В Генеральной прокуратуре Украины заявили о задержании подозреваемого в пособничестве незаконному лишению свободы и истязании человека, который был похищен в Киеве во время Евромайдана.

"Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины 09.11.2016 при попытке покинуть пределы Украины на территории международного аэропорта Борисполь задержан один из разыскиваемых "титушек", подозреваемого в пособничестве незаконному лишению свободы и истязании потерпевшего, которого 21.01.2014 вблизи станции метро "Петровка" похитили и незаконно удерживали сначала в салоне автобуса нападавших", - говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

В Генпрокуратуре добавили, что пострадавшего в дальнейшем держали в палатке, неподалеку от станции метро "Бориспольская", где к нему применялось физическое и психологическое насилие.

В ГПУ также сообщили, что подозреваемый будет доставлен в Печерский суд Киева для ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура задержала активного участника преступной схемы относительно вымогательства средств от экспортеров лесной продукции в период 2011 – 2014 годов.

В интервью ZN.UA руководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что ГПУ проверяет версию об указаниях администрации президента-беглеца Виктора Януковича судьям, которые судили активистов Евромайдана.

Напомни, 8 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что бывшие и нынешние высокопоставленные должностные лица Украины вызываются на допросы. Позже стало известно, что следователи Главного следственного управления ГПУ намерены допросить по делу о расстреле активистов Евромайдана нынешнего президента Украины Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, киевского городского голову Виталия Кличко, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, главу Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля и экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

По состоянию на 23 августа в Генпрокуратуре уже допросили нынешнего секретаря СНБО Александра Турчинова, министра молодежи и спорта Игоря Жданова.