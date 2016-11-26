ГПУ пытается получить научное обоснование для вмешательства в деятельность НАБУ – юрист

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В Генпрокуратуре хотят подвести научную базу под свои попытки влиять на расследования коррупционных дел.

Генпрокуратура хочет закрепить свое влияние на прочие органы досудебного расследования

Обращение руководителей Генпрокуратуры к научным юридическим коллективам нескольких университетов с просьбой дать экспертное толкование по вопросам открытия досуденбных расследований, подследственности тех или иных дел, а также допустимости добытых следствием доказательств, может указывать на то, что в ГПУ хотят на экспертном уровне обосновать свое право вмешиваться в деятельность

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет юрист Владимир Сущенко. По его словам, анализ украинского законодательства (Конституции Украины, Закона "О прокуратуре" и УПК Украины) позволяет сделать вывод о том, что разногласия и неопределенность вокруг функций и полномочий органов ГПУ и НАБУ в сфере досудебного расследования все еще не устранены.

Сущенко предполагает, что прокуратура хочет использовать правовую неопределенность, чтобы научно обосновать свое право нарушать подследственность НАБУ.

"Обращение руководства ГПУ к научным коллективам уголовных процессуалистов некоторых университетов с просьбой дать научно-экспертное доктринальное толкование указанных вопросов позволяет высказать допущение, что оно продиктовано желанием прокуратуры научно обосновать случаи ее незаконного препятствования и вмешательства в деятельность НАБУ, а в дальнейшем и других органов досудебного следствия. Кроме того, думаю, что прокуратура пытается сформулировать научное обоснование для своей правовой позиции во время предоставления суду доказательной информации, собранной прокурорами и ее следственным аппаратом (который частично еще работает) с нарушением предписаний действующего УПК", – указывает он.

По мнению юриста истинной целью руководителей ГПУ является сохранение за собой возможности оказывать влияние и давление на расследование преступлений, прежде всего – коррупционных.

Напомним, 28 сентября генпрокурор Юрий Луценко предложил предоставить главе ГПУ право решать, какие дела будет расследовать НАБУ, а какие – прочие правоохранительные органы.

Ранее глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Генпрокуратура готовится к проталкиванию в Верховную Раду законопроекта №5097, который устранит ограничение для генпрокурора единолично определять подследственность по уголовным делам НАБУ-ГПУ.

"Сейчас спор о подследственности в уголовном производстве, которое может относиться к подследственности НАБУ, решает генпрокурор и его заместитель (антикоррупционный - ред.). Законопроект №5097 заберет возможность у Назара Холодницкого (глава САП - ред.) определять подследственность по таким делам и позволит это делать генпрокурору единолично", – указал он.

Шабунин при этом уточнил, что ограничение коснется не только САП-НАБУ, но и МВД с СБУ.