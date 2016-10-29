ГПУ проверяет информацию об указаниях администрации Януковича судьям, которые судили активистов Майдана

Горбатюк рассказал, что у Генпрокуратуры есть версия о получении судьями указаний из администрации Януковича во время Евромайдана.
Руководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что ГПУ проверяет версию об указаниях администрации президента-беглеца Виктора Януковича судьям, которые судили активистов Евромайдана.
Об этом он заявил в интервью ZN.UA.
"Конечно, это проверяется, и такая версия существует. Отдельные данные свидетельствуют, что они получали указания из АП, но этих данных недостаточно для сообщения о подозрении", - сказал Горбатюк.
Он подчеркнул, что были зафиксированы звонки того времени из администрации президента председателям судов.
"Но без свидетельств хотя бы отдельных судей доказывать что-то будет очень сложно", - добавил Горбатюк.
"Да, они (судьи — ред.) говорят, что звонки были, но отрицают, что в связи с этими событиями. Спрашиваем: "Звонил кто-то из АП, например Портнов?" "Нет-нет-нет", — отвечают", - отметил он.
Горбатюк также подчеркнул, что системные признаки влияния на судей есть, однако доказательств для подозрения пока недостаточно.
Напомни, 8 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что бывшие и нынешние высокопоставленные должностные лица Украины вызываются на допросы. Позже стало известно, что следователи Главного следственного управления ГПУ намерены допросить по делу о расстреле активистов Евромайдана нынешнего президента Украины Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, киевского городского голову Виталия Кличко, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, главу Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля и экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка.
По состоянию на 23 августа в Генпрокуратуре уже допросили нынешнего секретаря СНБО Александра Турчинова, министра молодежи и спорта Игоря Жданова.
Читайте полное интервью Оксаны Денисовой с Сергеем Горбатюком в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA