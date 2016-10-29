ГПУ проверяет информацию об указаниях администрации Януковича судьям, которые судили активистов Майдана

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Горбатюк рассказал, что у Генпрокуратуры есть версия о получении судьями указаний из администрации Януковича во время Евромайдана.

Были зафиксированы звонки времен Евромайдана из администрации президента председателям судов an.crimea.ua

Руководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что ГПУ проверяет версию об указаниях администрации президента-беглеца Виктора Януковича судьям, которые судили активистов Евромайдана.



Об этом он заявил в интервью ZN.UA.

"Конечно, это проверяется, и такая версия существует. Отдельные данные свидетельствуют, что они получали указания из АП, но этих данных недостаточно для сообщения о подозрении", - сказал Горбатюк.

Он подчеркнул, что были зафиксированы звонки того времени из администрации президента председателям судов.

"Но без свидетельств хотя бы отдельных судей доказывать что-то будет очень сложно", - добавил Горбатюк.

"Да, они (судьи — ред.) говорят, что звонки были, но отрицают, что в связи с этими событиями. Спрашиваем: "Звонил кто-то из АП, например Портнов?" "Нет-нет-нет", — отвечают", - отметил он.

Горбатюк также подчеркнул, что системные признаки влияния на судей есть, однако доказательств для подозрения пока недостаточно.

Напомни, 8 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что бывшие и нынешние высокопоставленные должностные лица Украины вызываются на допросы. Позже стало известно, что следователи Главного следственного управления ГПУ намерены допросить по делу о расстреле активистов Евромайдана нынешнего президента Украины Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, киевского городского голову Виталия Кличко, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, главу Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля и экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

По состоянию на 23 августа в Генпрокуратуре уже допросили нынешнего секретаря СНБО Александра Турчинова, министра молодежи и спорта Игоря Жданова.

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