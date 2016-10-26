ГПУ просят открыть дело против Лещенко, Сытника и Холодницкого

ГПУ просят возбудить против депутата БПП Сергея Лещенко производство за "незаконное обогащение".

Пинзеник обвиняет Лещенко в незаконном обогащении Радіо Свобода

Народный депутат от НФ Павел Пинзеник обвиняет члена фракции БПП Сергея Лещенко в незаконном обогащении и просит Генпрокуратуру возбудить дело против своего коллеги.

Об этом говорится в обращении Пинзеника к ГПУ, текстом которого располагает ZN.UA.

В документе анализируется приобретение Лещенко элитной недвижимости в центре Киева, его доходы и информационные сообщения в прессе, за которыми, депутат, якобы, получал деньги от российского бизнесмена Константина Григоришина.

"Таким образом, существует вероятность систематического получения Лещенко незаконного вознаграждения за деятельность в качестве народного депутата, в интересах определенных лиц, в том числе, риск финансирования С.Лещенко из российских источников, заинтересованных в подрыве национальной безопасности Украины", - пишет Пинзеник.

В обращении также указывается на необходимость возбуждения досудебного производства против директора НАБУ Артема Сытника, который, якобы, затягивал проверку приобретения Лещенко квартиры и в течение определенного времени не вносил эту информацию в Единый реестр досудебных расследований. С похожей мотивацией, Пинзеник, требует возбуждения производства против Антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. В этом контексте упоминается, в частности, дело бывшего заместителя Генпрокурора Виталия Каська, которого считают приближенным к руководству НАБУ и САП.

"Это – не первый случай, когда дело против лица, приближенного к руководству НАБУ, этот орган отказывается принимать к производству. То же самое произошло с расследованием дела относительно незаконного получения и приватизации служебного жилья бывшим заместителем Генерального прокурора Виталием Каськом", - указывается в обращении.

"Прошу принять решение о возбуждении досудебного расследования по фактам вероятного незаконного обогащения народного депутата Украины С. Лещенко и/или совершения им других преступлений и/или коррупционных деяний. Прошу также принять решение о возбуждении досудебного расследования и/или совершении других коррупционных деяний Директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником и руководителем Специализонной Антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким" , - добавил Пинзеник.

Ранее Юрий Луценко опроверг заявление народного депутата от БПП Сергея Лещенко о том, что он или члены его семьи

Ранее Лещенко в интервью "5 каналу" заявил, что Луценко владеет огромным домом в центре Киева, но "оформлено все на бухгалтершу его жены". "Действующий генпрокурор – у него оформлено все на бухгалтершу его жены, владелец огромного дома в центре города", – заявил депутат.

Ранее сообщалось, что НАБУ выявило признаки административного правонарушения при покупке квартиры народным депутатом от БПП Сергеем Лещенко и направило результаты проверки в НАПК. Нарушение заключается во взятии беспроцентного займа у руководителя УП Алены Притулы.

Скандал вокруг народного депутата Сергея Лещенко и его девушки Анастасии Топольской возник после публикации 6 сентября блогером Андеем Дзиндзей информации о том, что Лещенко купил квартиру в элитной новостройке на ул.Франко в центре Киева площадью 200 квадратных метров за 350 тыс. долларов, или около 7,5 млн грн. Позже адвокат Алексей Шевчук обнародовал документы, согласно которым Лещенко якобы заплатил за приобретенную квартиру деньгами со счета в "Сбербанке России".

Сам Лещенко утверждает, что купил квартиру на свои сбережения во времена работы в "Украинской правде", а также на часть денег, взятых в долг у Алены Притулы "сроком на 10 лет".