Сытник отчитается о квартире Лещенко 19 сентября

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НАБУ завершило проверку законности источников средствприобретения квартиры народным депутатом.

Директор НАБУ даст брифинг, посвященный квартире Лещенко Официальный твиттер президента Украины Петра Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро завершило информационно-аналитическую проверку относительно законности источников средств, за которые народны депутатприобрел квартиру в Киеве.

"Учитывая общественный резонанс этой темы, директор НАБУ Артем Сытник сообщит о полученных результатах в ходе брифинга в понедельник, 19 сентября", – говорится в сообщении пресс-службы Бюро, опубликованном вечером в пятницу, 16 сентября.

Скандал вокруг народного депутата Сергея Лещенко и его девушки Анастасии Топольской возник после публикации 6 сентября блогером Андреем Дзиндзей информации о том, что Лещенко купил квартиру в элитной новостройке на ул.Франко в центре Киева площадью 200 квадратных метров за 350 тыс. долларов, или около 7,5 млн грн. Позже адвокат Алексей Шевчук обнародовал документы, согласно которым Лещенко якобы заплатил за приобретенную квартиру деньгами со счета в "Сбербанке России".

Сам Лещенко утверждает, что купил квартиру на свои сбережения во времена работы в "Украинской правде", а также на часть денег, взятых в долг у Алены Притулы "сроком на 10 лет". Квартира сейчас оформлена на него, но совладельцем позже станет Анастасия Топольская. "В декларации за 2016 год все это будет отображено", - пообещал Лещенко.