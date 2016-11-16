ГПУ объявила в розыск полсотни "прокуроров" из "ДНР"

"Прокуроров" подозревают в содействии террористам.

СБУ под руководством прокуратуры Донецкой области расследует уголовные дела в отношении так называемых "прокуроров" "ДНР", а также их сотрудников и помощников, которых подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие террористической группе или террористической организации), сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

"Всем им огласили подозрение в совершении уголовного правонарушения и объявили в розыск", - сказано в сообщении ГПУ.

Отмечается, что многие из этих "прокуроров" ранее раьотали в органах прокуратуры Украины.

Ранее Прокуратура Донецкой области объявила подозрение 45 судьям террористической организации "ДНР".

8 сентября Рада уволила работающих на боевиков судей. За каждого судью депутаты голосовали отдельно. "Речь идет о тех судьях, которые сейчас незаконно производят правосудие в так называемых "ДНР"и" "ЛНР" и в связи с тем, что они нарушили присягу", - сказал перед голосованием председатель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич.