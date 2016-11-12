В "ДНР" заявили о задержании членов организации, заявившей об ответственности за ликвидацию "Моторолы"

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"МГБ ДНР" завило, что пойманы шестеро членов организации "Misanthropic Division".

Эти люди в масках заявляли об ответственности за ликвидацию "Моторолы"

В "ДНР" заявили, что задержали шестерых членов организации "Misanthropic Division", от имени которой в ранее в сети было распространено видео с заявлением о том, что именная эта структура берет на себя ответственность за ликвидацию главаря террористической группировки "Спарта" Арсения Павлова, известного также как "Моторола". Соответсвующе сообщение в субботу, 12 ноября, опубликовано на "официальном сайте ДНР".

В сообщении сказано, что, задержания произошли в Донецке 11 ноября, их проводило "МГБ ДНР".

"В настоящее время в отношении задержанных проводятся оперативно-следственные действия, они дают признательные показания об обстоятельствах совершения преступлений террористической и экстремисткой направленности. Активисты "Misanthropic Division" поддерживали контакты с кадровыми сотрудниками СБУ и выполняли задачи украинской спецслужбы на территории "республики". Установлено, что все террористические и диверсионные акции в "ДНР и ЛНР" проводятся СБУ в рамках утвержденного оперативного замысла, целью которого является активизация внутренних противоречий между лидерами "республик Донбасса", создание предпосылок и условий для силового противостояния между ними", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, вскоре после ликвидации "Моторолы" в сети появилось видеообращение людей в масках и на фоне украинского флага. Они заявили о своей ответственности за ликвидацию боевика.

Позднее главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил,что к убийству террориста "ДНР", известного как "Моторола", якобы причастен начальник управления СБУ Украины в Донецкой области Виталий Мариков, заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко.

Напомним, вечером 16 октября стало известно об убийстве одного из боевиков террористической группировки "ДНР", гражданина РФ Арсения Павлова по кличке "Моторола". Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко возложил ответственность заликвидацию боевика Арсения Павлова на Украину и расценил ее как нарушение перемирия. СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста "Моторолы", высказав предположение, что полевого командира устранили российские спецслужбы.

Вместе с тем, незаконное вооруженное формирование "Спарта", которым ранее руководил убитый в Донецке боевик, возглавил его "заместитель", двадцатитрехлетний террорист Владимир Жога, известный как "Воха".