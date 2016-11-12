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В "ДНР" заявили о задержании членов организации, заявившей об ответственности за ликвидацию "Моторолы"

12 ноября в 18:26

"МГБ ДНР" завило, что пойманы шестеро членов организации "Misanthropic Division". 

маски
Эти люди в масках заявляли об ответственности за ликвидацию "Моторолы"
В "ДНР" заявили, что задержали шестерых членов организации "Misanthropic Division", от имени которой в ранее в сети было распространено видео с заявлением о том, что именная эта структура берет на себя ответственность за ликвидацию главаря террористической группировки "Спарта" Арсения Павлова, известного также как "Моторола". Соответсвующе сообщение в субботу, 12 ноября, опубликовано на "официальном сайте ДНР".

В сообщении  сказано, что, задержания произошли в Донецке 11 ноября, их проводило "МГБ ДНР".

 "В настоящее время в отношении задержанных проводятся оперативно-следственные действия, они дают признательные показания об обстоятельствах совершения преступлений террористической и экстремисткой направленности. Активисты "Misanthropic Division" поддерживали контакты с кадровыми сотрудниками СБУ и выполняли задачи украинской спецслужбы на территории "республики". Установлено, что все террористические и диверсионные акции в "ДНР и ЛНР" проводятся СБУ в рамках утвержденного оперативного замысла, целью которого является активизация внутренних противоречий между лидерами "республик Донбасса", создание предпосылок и условий для силового противостояния между ними", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, вскоре после ликвидации "Моторолы"  в сети появилось видеообращение людей в масках и на фоне украинского флага. Они заявили о своей ответственности за ликвидацию боевика. 

Позднее главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил,что  к убийству террориста "ДНР", известного как "Моторола", якобы причастен начальник управления СБУ Украины в Донецкой области Виталий Мариков, заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко.

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Напомним, вечером 16 октября стало известно об убийстве одного из боевиков террористической группировки "ДНР", гражданина РФ Арсения Павлова по кличке "Моторола". Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко возложил ответственность заликвидацию боевика Арсения Павлова на Украину и расценил ее как нарушение перемирия. СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста "Моторолы", высказав предположение, что полевого командира устранили российские спецслужбы.

Вместе с тем, незаконное вооруженное формирование "Спарта", которым ранее руководил убитый в Донецке боевик, возглавил его "заместитель", двадцатитрехлетний террорист Владимир Жога, известный как "Воха".

По материалам: ZN.UA
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