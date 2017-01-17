Главная военная прокуратура получила копию заявления Януковича с просьбой ввести войска РФ в Украину

Фотокопию заявления предоставил секретариат ООН.

Следствие получило неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича Андрей Товстыженко, ZN.UA

Секретариат ООН предоставил украинской стороне фотокопию заявления экс-президента Украины Виктора Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска РФ на территорию Украины.

"Главная военная прокуратура получила через Постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 г. с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина", - написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на странице в Facebook.

Луценко отметил, что все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ.

"Следствием военной прокуратуры получены неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мной данных досудебного следствия получены от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича", - добавил генпрокурор.

Ранее Матиос заявил, что Генеральная прокуратура планирует передать в суд обвинительный акт по уголовному делу о госудаственной измене экс-президента Виктора Януковича в январе.

Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко. Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Печерский районный суд Киева в среду, 14 декабря, дал разрешение на арест беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, а через две недели - объявил перерыв на неопределенный срок в рассмотрении ходатайства о проведении заочного расследования в отношении Януковича.