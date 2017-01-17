Прокурор назвал необоснованными материалы адвоката Януковича о давлении на суд

Кравченко назвал абсурдными заявления адвоката о том, что Янукович требует себя допросить по делу о госизмене.

Прокурор заявил о необоснованности материалов адвоката Януковича о давлении со стороны ГПУ на Печерский суд e.kryzhanivsky / Depositphotos

Предоставленные адвокатом бывшего президента-беглеца Виктора Януковича материалы о давлении со стороны Генпрокуратуры на Печерский районный суд Киева в деле его подзащитного являются полностью безосновательными, заявил прокурор Военной прокуратуры Руслан Кравченко.

"Данные ходатайства… я считаю, что они вообще не обоснованы и никаких доказательств о подтверждении его ходатайства нет", - сказал Кравченко сегодня, 17 января.

Он также отметил, что "все ходатайства в апелляционный суд, в административный суд, в кассационную инстанцию – все эти действия направлены на затягивание времени, затягивание процесса по данному производству".

При этом Кравченко назвал абсурдными заявления адвоката о том, что Янукович требует себя допросить по делу о госизмене, а Генпрокуратура якобы игнорирует это желание.

"В данном уголовном производстве Янукович является подозреваемым, скрывающимся от расследования в целью уклонения от уголовной ответственности за пределами территории Украины, а именно на территории РФ", - добавил Кравченко.

Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко. Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Печерский районный суд Киева в среду, 14 декабря, дал разрешение на арест беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, а через две недели - объявил перерыв на неопределенный срок в рассмотрении ходатайства о проведении заочного расследования в отношении Януковича.