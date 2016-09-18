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Геращенко отвезет депутатов Европарламента к линии разграничения в Донбассе

18 сентября в 20:35

Первый вице-спикер собирается показать евродепутатам результаты российской агрессии против Украины.

Ирина Геращенко1
На следующей неделе зону АТО посетят три евродепутата
president.gov.ua
Первый заместитель председателя Верховной Рады, представаитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко намерена вместе с группой депутатов Европейского парламента посетить зону проведения антитеррористической операции.

"Мы должны ехать, чтобы показать депутатам Европарламента результаты агрессии против Украины, настоящую картинку Донбасса, и не в тылу, не в Славянске-Краматорске, а вблизи линии фронта", – написал Геращенко на своей странице в Facebook  вечером в воскресенье, 18 сентября.

Политик уточнила, что вместе с ней в зону АТО отправятся евродепутаты Ребекка Хармс, Михаэль Бони и Яромир Штетина, а также посол Украины в ЕС Николай Точицкий.

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Напомним, в четверг, 15 сентября, министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетили Славянск и Краматорск Донецкой области. Выступая на брифинге в Киеве 14 сентября, Штайнмайер сообщил о полученном им от Кремля обещании о прекращении огня боевиками ОРДЛО с полуночи 15 сентября.

Ранее украинская сторона СЦКК заявила о грубом нарушении боевиками режима прекращения огня.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО Геращенко ОРДЛО Донбасс Европарламент
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