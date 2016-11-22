Гаагский суд признал достаточными доказательства военных преступлений РФ в Украине – Луценко

К развязыванию войны на территории Украины, по данным украинского следствия, причастны министр обороны РФ, 18 генералов, два адмирала и еще ряд чиновников ВС РФ.

Гаага признала доказательства преступлений РФ в Украине серьезными Football24.ua

Международный уголовный суд признал достаточными доказательства военных преступлений России против Украины, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко

"Вчера в офисе прокурора МУС мы рассматривали доказательства того, что во время событий под Иловайском Российская Федерация ввела регулярные силы Вооруженных сил РФ в тыл наших войск, нарушила договоренность о "зеленом коридоре" для отступления наших военных, которые иногда находились в меньшинстве в 18 раз, а также маскировала свою технику под украинскую", - сказал он журналистам во вторник в Гааге.

В списке преступлений России против Украины были предоставлены данные о внесудебных казнях, пытках, похищении людей, расстрелах на месте.

"Все это подпадает под определение военного преступления и преступления против человечности. Наши доказательства признаны очень серьезными. Дальше будут официальные процедуры МУС и Офиса прокурора. Они могут продолжаться длительное время", - отметил Луценко.

Он также уточнил, что необходимо рассмотреть роли министра обороны РФ, 18 генералов, 2 адмиралов и еще ряда чиновников ВС РФ: "которые, по данным нашего следствия, причастны к развязыванию войны на территории Украины, нарушении Женевских соглашений, что привело к военным преступлениям и преступлениям против человечности".

Напомним, 21 ноября делегация ГПУ посетила Гаагу, где провела встречу с прокурором Международного уголовного суда Фату Бенсудой. Генпрокурор передал в Международный уголовный суд в Гааге материалы по преступлениям на Евромайдане и оккупированных территориях.

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Как пишут Андреас Умланд и Валентина Полунина в своем материале для ZN.UA, несмотря на то, ратификация Римского статута является одним из условий Соглашения об ассоции Украина-ЕС, Верховная Рада отложила ратификацию статута на три года, проголосовав за пакет изменений в Конституцию в части правосудия.

"В результате принятия Украиной двух упомянутых деклараций МУС на самом деле уже обладает полной юрисдикцией в отношении любых международных преступлений, совершенных в Украине после 21 ноября 2013 г. Однако без ратификации Римского статута Украина не имеет права пользоваться всеми привилегиями, которые дает членство в МУСе, как, например, голосовать на Ассамблее государств-участников за преследование актов агрессии", – отмечают авторы.

Подробнее о Римском статуте и сотрудничестве Украины с Международным уголовным судом в Гааге читайте в статье Андреаса Умланда и Валентины Полуниной "Почему Украина должна, наконец, стать членом Международного уголовного суда" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".