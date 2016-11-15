Гаагский трибунал приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту

Россия начала вооруженный конфликт не позднее 26 февраля 2014 года, задействовав свои вооруженные силы для получения контроля над частями территории Украины.

Конфликт между РФ и Украиной может быть расследован по нормам Римского статута palinchak / Depositphotos

Гаагский трибунал считает ситуацию в аннексированном Крыму равнозначной международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией, говорится в ежегодном отчете предварительного расследования прокурора МУС Фату Бенсуда, обнародованном 14 ноября, передают " Українські Новини ".

"Согласно поступившим сведениям, ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией. Данный международный вооруженный конфликт начался не позднее 26 февраля, когда Российская Федерация задействовала личный состав своих вооруженных сил для получения контроля над частями территории Украины без согласия правительства Украины", - сказано в отчете международного уголовного суда.

"Право международных вооруженных конфликтов применимо и после 18 марта 2014 года в той мере, в которой ситуация на территории Крыма и Севастополя будет равнозначна продолжающемуся состоянию оккупации", – считает прокурор Гаагского трибунала.

Как отмечается в отчете, установление факта изначальной интервенции, повлекшей за собой оккупацию, не требуется.

Таким образом, данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Также отмечается, что оккупационная власть осуществляет притеснение крымских татар на полуострове, насильственно переместила 179 арестованных лиц на территорию РФ и принудительно мобилизирует на военную службу жителей Крыма.

Суд решил продолжить сбор доказательств по данному вопросу в следующем году.

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Ранее глава Минюста сообщил, что для рассмотрения межгосударственных исков Украины против России в Европейском суде по правам человека понадобится не менее трех-пяти лет.

Напомним, в конце мая нынешнего года международный уголовный суд ООН в Гааге принял на рассмотрение доклад о военных преступлениях России в Донбассе.