ГПУ согласовала с гаагским судом вопрос привлечения к ответственности фигурантов "дела Януковича"

Украинские прокуроры нашли общий язык с судьями Международного уголовного суда.

Украинские прокуроры обсудили с гаагскими судьями "дело Януковича" Facebook/Eugene Enin

Генпрокуратура Украины и Офис международного уголовного суда в Гааге обладают общим пониманием относительно общего алгоритма действий по привлечению к ответственности фигурантов "дела Януковича", а также лиц, ответственных за агрессию против Украины, заявил заместитель главы ГПУ Евгений Енин.

"3-х часовые переговоры с Офисом прокурора Международного криминального суда – есть общее понимание дальнейшего общего алгоритма действий Украины и МУС (Международный уголовный суд – ред.) относительно привлечения к ответственности януковичей и ко, руководства РФ и подконтрольных им террористов", – написал он в Facebook.

Ранее начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк указал, что украинский закон о заочном осуждении страдает от недостатков, которые в дальнейшем могут толкнуть международные суды (в частности – ЕСПЧ) принимать решения по "делу Януковича" не в пользу Украины.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что забрал "дело Януковича" у Департамента специальных расследований ГПУ, потому что не согласен с позицией его руководителя Сергея Горбатюка относительно того, что процесс по данному делу должен быть исключительно очным.

Напомним, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

Ранее, Юрий Луценко заявил, что намерен до конца текущего года передать в суд дело о преступлениях в составе организованной группы бывшего президента Украины Виктора Януковича.