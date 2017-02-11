ФСБ анонимно выясняет отношение жителей Донбасса к Захарченко

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После ликвидации Гиви и Моторолы пришло время узнать, что именно жители Донбасса думают о Захарченко.

ФСБ решила узнать, что жители ОРДО думают о Захарченко и его методах vk/zaharcgenko_official

ФСБ России осуществляет анонимный телефонный опрос населения временно оккупированных территорий Донецкой области относительно личного отношения к главе группировки "ДНР" Александру Захарченко и его методам "управленческой деятельности".

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, опрос проводится под видом представителей местных СМИ.

По данным разведки, на территории России активизирована работа вербовочных центров т.н. "добровольцев" для дальнейшего направления в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ. Отобранный личный состав отправляется в пункты сбора в Ростовской области с целью их подготовки и распределения. Приоритет отдается тем, которые уже имеют опыт боевых действий, в т.ч. в Сирии.

Напомним, что 8 февраля в Донецке был ликвидирован глава вооруженной группировки "Сомали" Михаил Толстых, известный как Гиви. Помещение, где находился боевик поразили из огнемета "Шмель".

16 октября 2016 года был ликвидирован один из боевиков террористической группировки "ДНР" гражданин РФ Арсений Павлов, более известный как Моторола. Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке.