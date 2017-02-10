РосСМИ назвали заказчиками убийства Гиви двух людей – Зоряна и Шкиряка

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Журналист российского пропагандистского канала посчитал, что советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк – это два разных человека.

"Некий Ярош" якобы позвонил "министру обороны ДНР" и сказал, что это "сделали его побратимы"

Журналист российского телеканала "Россия 24" заявляет, что убийство боевика "Гиви" заказали "два представителя украинского истеблишмента" - Зорян и Шкиряк.

"Есть пока предварительная версия. Сейчас говорят о заказчиках убийства… Сейчас называют две фамилии: Зорян и Шкиряк. Это представители украинского истеблишмента, что они могли быть заказчиками этого преступления. Ну а сейчас идут споры о том, кто же мог быть исполнителем", - сказал журналист, посчитав, что советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк – это два разных человека.

При этом "Зорян" он произносит с ударением на "о".

Далее в сюжете так называемый "министр обороны ДНР" Владимир Кононов рассказывает о том, что "позвонил некий Ярош и сказал, что это сделали его побратимы", а также "предложил сдаться".

Ранее стало известно, что утром 8 февраля боевик "ДНР", глава вооруженной группировки "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви", был убит в Донецке. Помещение, где находился боевик, как сообщается, поразили из огнемета "Шмель". Вместе с тем, как сообщает "Новая газета", боевики батальона "Сомали" взяли на себя ответственность за убийство Гиви. По словам гражданина Российской Федерации Игоря Мыльцева с позывным "Француз", любой подчиненный Гиви мог убить его в отместку за то, что командир бросил их во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года. Он также считает версию о причастности Службы безопасности Укарины к убийству боевика абсурдной. Однако в террористической группировке "ДНР" продолжили искать "украинских диверсантов", которые якобы совершили покушение на боевика. 10 февраля в Донецке прошли похороны Гиви.