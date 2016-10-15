Французский канал показал, как боевики "ДНР" фальсифицировали обстрелы со стороны сил АТО

На видео присутствуют новые российские "Уралы" на улицах, российское оружие, техника и форма.
Французский телеканал в сюжете показал, как боевики в ОРДЛО договаривались между собой сымитировать обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.
"Французский телеканал France24 (финансируется правительством) выпустил сюжет об участии России в войне в Донбассе", - сообщил журналист Денис Казанский в Facebook.
Он отмечает показательный эпизод на второй минуте сюжета, где местный пропагандист договаривается с одним из боевиков сымитировать обстрел якобы с украинской стороны.
Казанский отметил, если внимательно посмотреть сюжет, то можно увидеть очень много фактов российского присутствия в Донбассе – новые российские "Уралы" на улицах, российское оружие, технику и форму.
Ранее сообщалось, что в Донбассе волонтерами идентифицирован новый бронированный тягач МТ-ЛБ ВМК, который закреплен за 34-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в оккупированных районах Донбасса находится более 700 российских танков, 1250 артиллерийских систем, более 1000 БТРов и 300 систем залпового огня.
Согласно информации Генерального штаба ВСУ, представленной Офисом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, с момента начала агрессии против Украины, количество российской военной техники и оружия в Донбассе выросло в несколько раз.ZN.UA , France 24 ,