Французский канал показал, как боевики "ДНР" фальсифицировали обстрелы со стороны сил АТО

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На видео присутствуют новые российские "Уралы" на улицах, российское оружие, техника и форма.

France24 выпустил сюжет об участии России в войне в Донбассе 112.ua

Французский телеканал в сюжете показал, как боевики в ОРДЛО договаривались между собой сымитировать обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.

"Французский телеканал France24 (финансируется правительством) выпустил сюжет об участии России в войне в Донбассе", - сообщил журналист Денис Казанский в Facebook.

Он отмечает показательный эпизод на второй минуте сюжета, где местный пропагандист договаривается с одним из боевиков сымитировать обстрел якобы с украинской стороны.

Казанский отметил, если внимательно посмотреть сюжет, то можно увидеть очень много фактов российского присутствия в Донбассе – новые российские "Уралы" на улицах, российское оружие, технику и форму.

Ранее сообщалось, что в Донбассе волонтерами идентифицирован новый бронированный тягач МТ-ЛБ ВМК, который закреплен за 34-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в оккупированных районах Донбасса находится более 700 российских танков, 1250 артиллерийских систем, более 1000 БТРов и 300 систем залпового огня.

Согласно информации Генерального штаба ВСУ, представленной Офисом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, с момента начала агрессии против Украины, количество российской военной техники и оружия в Донбассе выросло в несколько раз.