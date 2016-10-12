В Донецк боевики переместили пять танков Т-72 - разведка

Боевики ОРДЛО продолжают усиливать свои войска.

Танки Т-72 доставили из Харцызска Graham Phillips Twitter

Российско-террористические войска перебросили по железной дороге в Донецк боевую технику, среди которой пять танков Т-72, и запчасти, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Из н.п.Харцызск в н.п.Донецк железнодорожным транспортом перемещено пять танков Т-72, три БМП, шесть грузовых автомобилей, четыре вагона с запасными частями к танкам", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке отметили, что на Донецком направлении, в город Ясиноватая прибыло подразделение отдельного штурмового батальона (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ.

В ГУР сообщили, что проведена ротация подразделений 3 стрелкового батальона 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК (Донецк) ВС РФ.

Также Главное управление разведки Минобороны подчеркнуло, что в высшую степень готовности приводились подразделения 1 отдельной мотострелковой бригады (Комсомольское), 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка), 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) и 11 отдельный мотострелковый полк (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ.

Ранее сообщалось, что Россия пригнала под Иловайск 20 танков и пять "Градов".

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

Тем не менее, накануне, 7 октября СММ ОБСЕ подтвердила завершения разведения сил в одной из "зон безопасности" в Донбассе у Петровского.