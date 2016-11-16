Европейский циклон принесет в Украину потепление

В Украину начнет поступать более теплый воздух из Центральной Европы, погоду западной части будет определять атмосферный фронт, остальной территории - поле повышенного давления.

Зима пока решила отступить golos.ua

В четверг, 17 ноября, в Украине без осадков, лишь в западных областях небольшойи дождь, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах до 9° мороза, на крайнем западе и юге страны местами 0-3° тепла; днем от 1° мороза до 4° тепла, в южной части до 7° тепла.

В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.

В пятницу, 18 ноября, в Украине без осадков, лишь ночью в северной части, днем на севере Левобережья местами небольшой мокрый снег. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях до 6° мороза; днем 2-7° тепла, на юге и Закарпатье до 13°.

В Киеве - без осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что 15-16 ноября в Украине ожидается снижение ночной температуры до 3-9 градусов мороза, на западе Украины - до 10-15 мороза, днем будет от 0 до -5 градусов. Кульбида отметил, что с 17 ноября начнется потепление, ночная температура поднимется до значений от нуля до нескольких градусов мороза, днем будет до 3-8 тепла.