Еврокомиссия давит на страны ЕС по отмене виз для Украины

Запланированное на январь 2017 года решение об отмене визового режима могут отложить.

Чиновники ЕС подчеркивают, что решение об отмене виз уверило бы грузин и украинцев в их европейском выборе ZN.UA

Европейская комиссия оказывает давление на представителей стран Европейского Союза и евродепутатов, чтобы те согласились отменить визовый режим для граждан Украины и Грузии.

Запланированное на январь следующего года решение об отмене визового режима могут отложить. Влияют на это решение разговоры об отмене виз для граждан Турции и связанные с этим опасения перед их потоком в Европу, сообщает "Польське радіо".

"Могу только повторить то, что я неоднократно говорил. Грузия и Украина удовлетворили все требования. Ожидаю впоследствии решение по этому делу, потому что эти страны и их граждане заслуживают это", - сказал комиссар по вопросам европейской политики соседства Иоганнес Ган.

Отмечается, что в нынешней безвыходной ситуации должен помочь механизм приостановления безвизовых режимов. Визовый режим могут возобновить в случае, если будут происходить злоупотребления и будет рост численности просителей убежища.

Чиновники ЕС подчеркивают, что решение об отмене виз уверило бы грузин и украинцев в их европейском выборе. В Европе признают, что затяжные переговоры означают потерю доверия к Союзу.

Сегодня, 14 ноября, министры иностранных дел ЕС обсуждают сотрудничество со странами Восточного партнерства в Брюсселе.

Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе провела в Брюсселе встречи с руководителем группы Европейской народной партии в Европарламенте Манфредом Вебером, докладчиком от ЕП по либерализации визового режима с Украиной и с докладчиком относительно "визового предохранительного механизма" Диаз Де Мэра Гарсиа-Консуегра.

Ранее сообщалось, что послы стран Европейского союза могут предоставить "зеленый свет" для начала переговоров между Советом ЕС и Европейским парламентом относительно безвизового режима для граждан Украины в среду, 16 ноября.

Совет Европы, Еврокомиссия и Европарламент сейчас рассматривают механизм приостановки безвизового режима, предложенный Словакией, принятие которого может разблокировать окончательное решение об отмене виз для Украины.

Европейский союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис.

В тоже время президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз должен завершить все внутренние процедуры для предоставления Украине безвизового режима до 24 ноября. Данную информацию подтвердила евродепутат, докладчик по Украине Мария Габриель, которая указала, что Европарламент должен рассмотреть вопрос отмены виз для Украины до саммита Украина-ЕС, намеченного на этот день.

Напомним, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.