Еврокомиссар Хан пообещал скорый прогресс по безвизовому режиму

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В ЕС подтвердили, что Украины выполнила обязательства в рамках программы визовой либерализации.

ЕС выполнит обязательства по безвизовому режиму для Украины в ближайшее время

Украина выполнила все критерии в рамках программыи в ближайшие недели Европейский Союз должен выполнить собственные обязательства, заявил комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан во время телефонного разговора с президентом Петром Порошенко в четверг, 10 ноября.

Как сообщает пресс-служба главы государства, собеседники обсудили ряд важных вопросов сотрудничества Украина-ЕС, в частности, завершение ратификации Соглашения об ассоциации.

Еврокомиссар заверил украинского президента в поддержке Украины со стороны ЕС в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, а также всестороннего содействия реформам.

Хан и Порошенко отметили важность сохранения трансатлантического единства и готовность сотрудничать с президентской администрацией Дональда Трампа для успешного противодействия российской агрессии.

Глава государства поблагодарил за поддержку Украины, высказанную в приветственном письме президента Европейского Совета Дональда Туска и президента Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкера в адрес новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Напомним, что Европейский союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис.

В тоже время президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз должен завершить все внутренние процедуры для предоставления Украине безвизового режима до 24 ноября. Данную информацию подтвердила евродепутат, докладчик по Украине Мария Габриель, которая указала, что Европарламент должен рассмотреть вопрос отмены виз для Украины до саммита Украина-ЕС, намеченного на этот день.

Напомним, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.