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ЕС даст Украине помощь на 2 млн. евро для укрепления границы с Беларусью

21 ноября в 20:48

Пограничникам передадут оборудование и транспортные средства.   

ГПС пограничники
Пограничники получат техническую помощь от ЕС
dpsu.gov.ua

Представительство Европейского Союза в Украине выделит Государственной пограничной службе Украины оборудование и транспортные средства для укрепления границы с Беларусью на сумму 2 млн евро. 

Техническая помощь ЕС является частью международного проекта СУРКАП, который укрепляет потенциал пограничных служб Украины и Беларуси. Проект финансируется ЕС и реализуется Международной организацией по миграции (МОМ), передает "Европейская правда"

Технику пограничникам передадут в Житомире 22 ноября. 

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В июне 2016 года Госпогранслужба получила финансирование для повышения зарплат своим контрактникам. Зарплаты украинских пограничников подняли до уровня военнослужащих ВСУ. Отныне контрактник получает от 7 тысяч гривень. Младшие офицеры – около 9,5 тысяч гривень, сообщил пресс-секретарь ведомства Госпогранслужбы Олег Слободян.

По материалам: Европейская правда
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