ЕС даст Украине помощь на 2 млн. евро для укрепления границы с Беларусью

Пограничникам передадут оборудование и транспортные средства.

Пограничники получат техническую помощь от ЕС dpsu.gov.ua

Представительство Европейского Союза в Украине выделит Государственной пограничной службе Украины оборудование и транспортные средства для укрепления границы с Беларусью на сумму 2 млн евро.

Техническая помощь ЕС является частью международного проекта СУРКАП, который укрепляет потенциал пограничных служб Украины и Беларуси. Проект финансируется ЕС и реализуется Международной организацией по миграции (МОМ), передает "Европейская правда".

Технику пограничникам передадут в Житомире 22 ноября.

В июне 2016 года Госпогранслужба получила финансирование для повышения зарплат своим контрактникам. Зарплаты украинских пограничников подняли до уровня военнослужащих ВСУ. Отныне контрактник получает от 7 тысяч гривень. Младшие офицеры – около 9,5 тысяч гривень, сообщил пресс-секретарь ведомства Госпогранслужбы Олег Слободян.