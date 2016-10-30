Экс-комбат "Айдара" народный депутат Мельничук указал в декларации, что хранит один триллион гривень

Допустил ли депутат ошибку или пошутил – пока неизвестно.
Об этом говорится электронной декларации Мельничука за 2015 год, сообщает "Украинская правда".
А вот депутатская зарплата Мельничука за год составила 73 478 гривен.
У него также есть квартира в Виннице площадью 65 кв.м и земельный участок в Винницкой области 2450 кв. м.
Кроме того, в е-декларации Мельничука указаны два авто: Jeep Grand Cherokee 1994 года выпуска и ГАЗ 2411 1988 года выпуска.
Возможно, Мельничук совершил ошибку при заполнении е-декларации, указав триллион гривен, или пошутил таким образом, допускает "Украинская правда".
Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников закончится 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было сделано несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября.Украинская правда