Экс-комбат "Айдара" народный депутат Мельничук указал в декларации, что хранит один триллион гривень

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Допустил ли депутат ошибку или пошутил – пока неизвестно.

Сергей Мельничук указал в своей декларации триллион гривень Сергей Мельничук/Facebook

Народный депутат из фракции "Воля Народа", бывший командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук задекларировал один триллион гривен наличными, что по действующем курсу составляет более 38 млдр долларов.

Об этом говорится электронной декларации Мельничука за 2015 год, сообщает "Украинская правда".

А вот депутатская зарплата Мельничука за год составила 73 478 гривен.

У него также есть квартира в Виннице площадью 65 кв.м и земельный участок в Винницкой области 2450 кв. м.

Кроме того, в е-декларации Мельничука указаны два авто: Jeep Grand Cherokee 1994 года выпуска и ГАЗ 2411 1988 года выпуска.

Возможно, Мельничук совершил ошибку при заполнении е-декларации, указав триллион гривен, или пошутил таким образом, допускает "Украинская правда".

Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников закончится 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было сделано несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября.