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Глава НАБУ задекларировал квартиру, зарплату и сбережения

28 октября в 21:11

Семья Сытника задекларировала сбережения в размере 250 тысяч гривнь и $ 10 тысяч.

Артем Сытник
Сытник задекларировал 904 тыс. грн. зарплаты в НАБУ
НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник указал в своей электронной декларации квартиру в Броварах Киевской области, земельный участок жены, автомобиль отца, зарплату и сбережения.

Согласно электронной декларации в Едином государственном реестре деклараций, Сытнику принадлежит квартира площадью 82,6 кв. м. стоимостью почти 295 тыс. грн, которая была приобретена в 2010 году.

Также его жена Анна Сытник владеет земельным участком общей площадью 416 кв м., приобретенным в 2013 году за 94 тыс грн.

В разделе доходы Сытник указал полученную заработную плату по в НАБУ — почти 904 тыс. грн. Также Сытник получал зарплату в ООО "Компас" (2290 грн.) и доход от занятия независимой профессиональной деятельностью - 10 тыс. грн.

Заработная плата жены Сытника в ЧАО "Закарпатьеоблэнерго" составила 45 тыс. грн.

Семья Сытника задекларировала сбережения в размере 250 тыс. грн и $ 10 тыс.

Руководитель НАБУ также задекларировал автомобиль Hyundai Elantra, владельцем которого указан Сытник Сергей, который вероятнее всего является отцом Артема Сытника.

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Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников заканчивается 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было сделано несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сытник декларация сбережения
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1 комментарий
  • Олександр Вовк Сегодня, 22:22 Странная у нас борьба с коррупцией! не успел к своим обязанностям Сытник приступить, а уже и квартиры и машины не понятно от куда взялись! интересно кто НАБУ будет проверять на предмет коррупции Ответить Цитировать Пожаловаться
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