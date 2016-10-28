Глава НАБУ задекларировал квартиру, зарплату и сбережения

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Семья Сытника задекларировала сбережения в размере 250 тысяч гривнь и $ 10 тысяч.

Сытник задекларировал 904 тыс. грн. зарплаты в НАБУ НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник указал в своей электронной декларации квартиру в Броварах Киевской области, земельный участок жены, автомобиль отца, зарплату и сбережения.

Согласно электронной декларации в Едином государственном реестре деклараций, Сытнику принадлежит квартира площадью 82,6 кв. м. стоимостью почти 295 тыс. грн, которая была приобретена в 2010 году.

Также его жена Анна Сытник владеет земельным участком общей площадью 416 кв м., приобретенным в 2013 году за 94 тыс грн.

В разделе доходы Сытник указал полученную заработную плату по в НАБУ — почти 904 тыс. грн. Также Сытник получал зарплату в ООО "Компас" (2290 грн.) и доход от занятия независимой профессиональной деятельностью - 10 тыс. грн.

Заработная плата жены Сытника в ЧАО "Закарпатьеоблэнерго" составила 45 тыс. грн.

Семья Сытника задекларировала сбережения в размере 250 тыс. грн и $ 10 тыс.

Руководитель НАБУ также задекларировал автомобиль Hyundai Elantra, владельцем которого указан Сытник Сергей, который вероятнее всего является отцом Артема Сытника.

Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников заканчивается 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было сделано несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября.