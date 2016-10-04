ЕИБ одобрил выделение Украине 200 млн евро на развитие городского общественного транспорта

Общая стоимость проекта развития городского транспорта в Украине достигнет 400 млн евро.
Согласно информации на сайте банка, проект соответствующего решения был одобрен ЕИБ 23 сентября.
Отмечается, что целью программы является повышение частоты и устойчивости работы общественного транспорта в украинских городах, что должно оказать позитивное влияние на их экономическое развитие. Ожидается также, что реализация программы позволит, среди прочего, сэкономить на эксплуатации транспортных средств и сократить количество вредных выбросов.
Общая стоимость проекта оценивается ЕИБ в 400 млн евро. Инвестиции коснутся 20 муниципальных структур в Украине.
Напомним, 20 сентября депутаты Верховной Рады ратифицировали соглашение между Украиной и ЕИБ (Европейским инвестиционным банком) о выделении 400 млн евро на проекты в сфере АПК.
В июне прошлого года Мининфраструктуры достигло с ЕИБ предварительной договоренности о финансировании 50% стоимости проекта обновления городского транспорта в Украине.ZN.UA