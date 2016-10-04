ЕИБ одобрил выделение Украине 200 млн евро на развитие городского общественного транспорта

Общая стоимость проекта развития городского транспорта в Украине достигнет 400 млн евро.

ЕИБ выделит украинским городам 200 млн евро на развитие общественного транспорта finance.liga.net

Европейский инвестиционный банк одобрил выделение для Украины кредитной линии на 200 млн евро, направленных на финансирование развития в городах Украины общественного транспорта.

Согласно информации на сайте банка, проект соответствующего решения был одобрен ЕИБ 23 сентября.

Отмечается, что целью программы является повышение частоты и устойчивости работы общественного транспорта в украинских городах, что должно оказать позитивное влияние на их экономическое развитие. Ожидается также, что реализация программы позволит, среди прочего, сэкономить на эксплуатации транспортных средств и сократить количество вредных выбросов.

Общая стоимость проекта оценивается ЕИБ в 400 млн евро. Инвестиции коснутся 20 муниципальных структур в Украине.

Напомним, 20 сентября депутаты Верховной Рады ратифицировали соглашение между Украиной и ЕИБ (Европейским инвестиционным банком) о выделении 400 млн евро на проекты в сфере АПК.

В июне прошлого года Мининфраструктуры достигло с ЕИБ предварительной договоренности о финансировании 50% стоимости проекта обновления городского транспорта в Украине.