МВФ перечислил Украине третий кредитный транш

Киев получил еще миллиард долларов от своего основного кредитора.
Как сообщили агентству УНИАН в пресс-службе НБУ, объем полученных средств соответствует решению исполнительного совета МВФ, принятого 14 сентября.
Как сообщает пресс-служба Минфина, получение третьего транша в пределах одной программы - это очень редкое явление для Украины.
Напомним, в ночь на четверг, 15 сентября, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на 1 млрд долларов.
Как писала Юлия Самаева в статье "Сотрудничество с МВФ: миссия недовыполнима" для еженедельника "Зеркало недели. Украина", Украина живет без внешней финансовой поддержки с осени прошлого года, а выполнение пунктов программы МВФ является едва ли не единственным двигателем реформ в стране.УНИАН