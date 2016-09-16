МВФ перечислил Украине третий кредитный транш

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Киев получил еще миллиард долларов от своего основного кредитора.

МВФ перечислил Киеву миллиард долларов США Rzeczpospolita

Украинская сторона получила от Международного валютного фонда () средства третьего транша в размере 1 млрд долларов США.

Как сообщили агентству УНИАН в пресс-службе НБУ, объем полученных средств соответствует решению исполнительного совета МВФ, принятого 14 сентября.

Как сообщает пресс-служба Минфина, получение третьего транша в пределах одной программы - это очень редкое явление для Украины.

Facebook/Міністерство фінансів України

Напомним, в ночь на четверг, 15 сентября, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на 1 млрд долларов.

Как писала Юлия Самаева в статье "Сотрудничество с МВФ: миссия недовыполнима" для еженедельника "Зеркало недели. Украина", Украина живет без внешней финансовой поддержки с осени прошлого года, а выполнение пунктов программы МВФ является едва ли не единственным двигателем реформ в стране.