Двое "диверсантов" в Крыму "признались" в работе на разведку Украины — росСМИ

Бесарабов и Штыбликов якобы на камеру признались в работе на ГУР Минобороны Украины.

В ФСБ РФ заявили, что "диверсанты" якобы «признались» в службе на украинскую разведку

Двое украинских "диверсантов" Александр Бесарабов и Дмитрий Штыбликов, задержанные в оккупированном украинском Севастополе сотрудниками ФСБ РФ, на допросе "заявили", что являются кадровыми военнослужащими Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает российское агентство "Интерфакс".

В ФСБ РФ заявили, что Бесарабов и Штыбликов якобы на камеру признались в работе на ГУР Минобороны Украины. Бесарабов якобы "утверждает", что служил в разведке с 2008 года, Штыбликов "утверждает", что является кадровым служащим минобороны Украины с 1992 года, а в разведке служит с 1998 года.

Ранее сообщалось, что в Севастополе ФСБ РФ задержала украинских "диверсантов" — Алексея Бессарабова, Владимира Дудко и Дмитрия Штыбликова. Главное управление разведки Минобороны Украины также опровергло заявление российской спецслужбы, назвав его "очередным фейком". Впоследствии стало известно, что в Севастополе суд разрешил арестовать трех задержанных в Крыму граждан Украины сроком на два месяца.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко обвинила РФ в захвате новых заложников с целью шантажа Украины.

Сообщалось также, что Украина требует от МИД России предоставить информацию относительно арестованных в Севастополе украинских "диверсантов".

Стоит отметить, что Бессарабов и Штыбликов — украинские эксперты центра "Номос" (Центр содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона "Номос"), деятельность которого в Крыму была совершена в 2014 году. Они также неоднократно выступали экспертами и в еженедельнике "Зеркало недели. Украина" ("Флотская пошлина", "Россия превысила допустимое присутствие своей морской пехоты в Крыму").

Накануне СМИ сообщили, что третьим украинским "диверсантом" мог быть бывший капитан корабля радиоэлектронной разведки.