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Два моряка с арестованного в Ливии судна вернулись в Украину

29 декабря в 01:05

Судно Captain Khayyam и экипаж арестовали в марте по подозрению в контрабанде нефтепродуктов.

Captain Khayyam
Два украинских моряка вернулись домой
Департамент консульської служби МЗС України Facebook
Двое украинских граждан, которые являются членами экипажа арестованного в Ливии судна, при содействии Министерства иностранных дел вернулись в Украину.

"Благодаря комплексным мерам МИД и посольства Украины в Тунисской Республике обеспечено возвращение на родину двух граждан Украины - членов экипажа судна, которое в марте было арестовано в городе Мисурата (Ливия)", – сказано в сообщении пресс-службы Департманента консульской службы МИД, опубликованном в среду, 28 декабря.

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Напомним, в марте в Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов арестовали судно Captain Khayyam с экипажем, в составе которого были пять граждан Украины, а также граждане Турции и Азербайджана. Вскоре после ареста ливийские власти из "соображений гуманности" отпустили члена экипажа – гражданку Украины, которая при содействии украинских дипломатов вернулась на родину.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Ливия арест Мисурата контрабанда
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