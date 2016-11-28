В Греции по подозрению в контрабанде задержали судно с украинскими моряками

По подозрению в контрабанде задержаны украинские моряки politica-ua.com

Береговая охрана Греции задержала украинское судно судно RS-300 №97, на котором обнаружен большой груз сигарет, не исключено, что это контрабанда.

"Судно под флагом Украины, с семью членами экипажа — гражданами Украины, которые, по словам капитана, выполняли рейс из Черногории в Ливан, отбуксировали из-за механической поломки накануне утром в порт Палеохора Ханьи. Это судно перевозило большое количество сигарет, законность груза изучает таможня Ханьи", сообщили в береговой охране Греции, передает "112.Украина".

Как сообщалось, ранее 9 украинских моряков попали под арест в Италии в результате спецоперации, которую провели итальянские правоохранители совместно с коллегами из Испании, Греции и Турции. На их судне Munzur, которое шло под панамским флагом, было найдено 500 пакетов с 13 тоннами гашиша.

Также сообщалось, что в Испании по подозрению в снабжении террористов арестовали 11 украинских моряков. Сейчас они находятся под следствием.