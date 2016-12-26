Добровольцы подразделения "Равлик" получили в мариупольском суде условные сроки

Суд снял с украинских партизан обвинения в разбое и незаконном хранении оружия.

Добровольцам "Равлика" дали условные сроки Ольга Кононенко, ZN.UA

Ильичевский райсуд Мариуполя приговорил добровольцев группы "Равлик" к двум годам лишения свободы условно, сняв с украинских партизан обвинения в незаконном лишении свободы, разбое и незаконном хранении оружия.

Как сообщил ZN.UA адвокат Дмитрий Коробко, представлявший в суде интересы одного из членов "Равлика" Богдана Чабана, суд признал бойцов виновными по статье 365 УК Украины "Превышение власти или служебных полномочий". Он также сообщил, что стороной защиты приговор, вероятнее всего, обжаловаться не будет, поскольку является достаточно мягким. "Учитывая, что они оправданы по более тяжким статьям (разбой, хранение оружия и так далее), я склонясь к тому, чтобы не обжаловать (приговор)", – сообщил Дмитрий Коробко.

Он также рассказал, что в мае 2015 года полиция задержала девятерых бойцов-добровольцев якобы при попытке захвата одного из агропредприятий Донецкой области. По его словам, добровольцы проверяли информацию о пребывании на территории предприятия сепаратистов. Прибыв на место, без применения физической силы они задержали охранников объекта и обнаружили в помещениях охраны массу оружия и российской символики, после чего вызвали милицию. Вместе с милицией, по словам адвоката, на место неожиданно прибыли сотрудники множества различных силовых ведомств, в частности – СБУ и военной прокуратуры. "В результате, этим предполагаемым сепаратистам вообще ничего не сделали, их просто отпустили, а ребят сразу всех задержали, причем так: без протокола побросали в машины и увезли", – отметил адвокат.

Коробко указывает, что решение о задержании бойцов "Равлика" принималось начальником Волновахского управления милиции Игорем Небабой, лично прибывшим на место происшествия. "Как только он приехал, произошло такое странное событие. По его приказу милиция тогда фактически решила, что вот "этих", которые были с оружием и российским флагом, нужно отпустить, а людей, задержавших сепаратистов – наоборот, арестовать и отправить в тюрьму. То есть начальник РОВД Небаба каким-то образом на все это влиял", – заключил он.

С тех пор и до сегодняшнего в отношении задержанных продолжалось судебное разбирательство. Подзащитного Коробко Богдана Чабана и еще нескольких фигурантов дела удалось освободить из-под стражи на поруки народных депутатов.

Задержание группы "Равлик" спровоцировало существенный резонанс в СМИ. Ряд общественных активистов из Донецка и Мариуполя, а также волонтеров, долгое время сотрудничающих с ними, утверждают, что бойцов отряда знают во всем секторе "М" (на мариупольском направлении), так как они давно находятся на тех позициях.

В июне прошлого года активисты, выступающие за их освобождение, сообщали, что группа "Равлик" часто сотрудничала с МВД и СБУ, координировала свои действия с силовыми структурами. 8 мая партизаны вместе с другой группой задержали на агроферме в селе Евгеньевка группу из пяти человек, изъяли у них оружие, взрывчатку и вызвали милицию. Однако в милиции добровольцев обвинили в похищении 79 тысяч гривен, в разбойном нападении на агроферму и незаконном хранении оружия. Активисты убеждены, что дело против добровольцев сфабриковано.

Читайте историю одного из участников группы "Равлик", донецкого предпринимателя Богдана Чабана в спецпроекте ZN.UA "Увлеченные жизнью. Истории успеха ветеранов АТО. Днепр".