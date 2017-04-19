До конца недели Украину накроет еще один снежный циклон

Холодная погода сохранится в Украине в течение ближайших дней. Потепления можно ожидать только 26 апреля.

Синоптики прогнозируют продолжение снегопадов Типичный Харьков

В Украину идет еще один циклона с юго-запада, который, сообщила руководитель агрометеорологического отдела Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

"В Украине 20-21 апреля на севере выпадет сильный снег, на юге пройдут сильные дожди. Далее циклон будет перемещаться через центральные, южные области на восток", - сообщила она агентству "Интерфакс-Украина".

По словам руководителя агрометеорологического отдела, когда циклоны после 23 апреля начнут покидать Украину, все еще сохранятся холодные процессы. Меньше всего осадков будет в Киеве. Прогнозируется потепление с 26 апреля до +13 + 15, возможно до +20.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие два дня погоду в Украине будет определять холодная воздушная масса, Карпатский регион и южная часть страны - под воздействием нового циклона с центром над Румынией.

В четверг, 20 апреля, в Карпатском регионе, в большинстве южных и центральных областей мокрый снег и дождь; в Карпатах, Черновицкой, Одесской и Николаевской областях сложные погодные условия: сильные осадки, местами налипание мокрого снега, образование снежного покрова. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северной части, порывы 15-20 м/с.

Ожидается холодная погода: ночью заморозки 0-5° (на крайнем юге страны 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°); температура днем 4-9° тепла, в Крыму и Приазовье до 12°, в Харьковской, Одесской и в большинстве центральных областей местами 1-3° тепла; на высокогорье Карпат ночью и днем 3-8° мороза.

В Киеве - без осадков; ночью заморозки 0-2°, температура днем 6-8° тепла.

В пятницу, 21 апреля, в Черновицкой, Хмельницкой, центральных, южных и восточных областях сложные погодные условия: мокрый снег и дождь, местами сильный снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южной половине страны порывы 15-20 м/с.

Ночью заморозки в воздухе 0-5°, в северных и западных областях на поверхности почвы до 8°, днем 4-9° тепла, в большинстве центральных и восточных областей 1-3° тепла.

В Киеве - холодная погода без осадков: ночью заморозки 0-2°, температура днем 6-8° тепла. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Напомним, что Укргидрометцентр прогнозирует возможную потерю 30% урожая плодовых из-за резкого снижения температуры, снега и заморозков.

Начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко сообщила, что небольшое потепление в Украине возможно 22-23 апреля. "На выходные заморозки, наверное, прекратятся. Немного станет теплее", - сказала она.