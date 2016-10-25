До конца года в шести министерствах проверят уровень коррупции

Проверки НАПК будут проводиться для определения организации работы по предупреждению и выявлению коррупции.

Сотрудники НАПК придут в кабинеты чиновников Андрей Товстыженко, ZN.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции () до конца 2016 года проверит шесть министерств.

Согласно утвержденному плану, проверки пройдут в министерствах обороны, энергетики и угольной промышленности, здравоохранения, экологии и природных ресурсов, образования и науки, а также аграрной политики и продовольствия.

В зависимости от результатов проверки уполномоченные лица НАПК составят акт с соответствующим проектом решения, которое будет утверждаться на заседании агентства.

"Напоминаем, что основными задачами проверок являются: определение состояния организации работы по предупреждению и выявлению коррупции, установление возможных фактов нарушения требований закона Украины "О предотвращении коррупции" - говорится в сообщении НАПК.

По данным исследования Transparency International Украина, в 2015 году, средний размер взятки составил около 40 тыс. грн, тогда как в 2014 году чиновники брали в среднем 30 тыс. грн. При этом только пятая часть чиновников (19%), которых судили за вымогательство или получение взятки, оказалась за решеткой. Всего за коррупцию в Украине было осуждено работников правоохранительной сферы - 14% от всех дел.