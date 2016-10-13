Президент Венецианской комиссии заявил о необходимости создания в Украине антикоррупционного суда

Букиккио увязал улучшение инвестиционного климата в Украине с результатами судебной реформы.

Джованни Букиккио считает уровень коррумпированности украинских судов "исключительным" и указывает на необходимость очищения судейского корпуса armradio.am

Создание специализированного антикоррупционного суда является необходимым условием преодоления коррупции и восстановления доверия к судебной системе в Украине, считает президент Венецианской комиссии

Говоря об уровне коррумпированности судебной системы, председатель Венецианской комиссии назвал случай Украины исключительным.

"Я на самом деле не люблю создания специализированных судов, и антикоррупционного суда это тоже касается. Обычное судебное разбирательство должно подходить для всех случаев. Но в нынешней Украине – в государстве, где так распространена коррупция, – это действительно хороший подход. Я даже признаю, что у вас антикоррупционный суд необходим", – заявил Букиккио в интервью "Европейской правде", опубликованном в четверг, 13 октября.

Он также добавил, что Украина нуждается в беспрецедентном очищении судебного корпуса.

"Нам принципиально не нравится подход, когда подавляющее большинство судей должно быть уволено. Но в особой ситуации – в Украине – это возможно. Мы должны оставлять стране возможность очистить систему. Ведь с коррумпированными судьями нарушения прав людей будет еще масштабнее", – подчеркнул Букиккио, обратив внимание на полезность международного наблюдения за процессом люстрации судей.

Президент Венецианской комисси увязал улучшение инвестиционного климата в Украине с результатами судебной реформы.

"Если я – зарубежный инвестор, я не буду вкладывать деньги в страну, где нет уверенности в честности суда. Мне нужна уверенность, что в случае конфликта с партнерами я буду знать, к кому обратиться для беспристрастного решения", – пояснил Букиккио.

Напомним, что 2 июня Верховная Рада внесла изменения в Конституцию (в части правосудия). Также Рада приняла новый закон "О судоустройстве и статусе судей". Изменения в Конституцию (в части правосудия) вступили в силу 30 сентября.

Подробнее о судебной реформе читайте в материале "Верховный суд президента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

Президент Венецианской комиссии заявил о необходимости создания в Украине антикоррупционного суда