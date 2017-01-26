Детективы НАБУ сообщили о подозрении еще двум задержанным по делу "ОГХК"

Должностных лиц ПАО "Объединенная горно-химическая компания" подозревает в нанесении ущерба на сумму более 300 млн грн.

НАБУ разоблачило схему в государственной компании НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении двум должностным лицам ПАО "Объединенная горно-химическая компания" ("ОГХК").

Как сообщает пресс-служба НАБУ, начальника отдела продаж и маркетинга ПАО "ОГХК" и экс-заместителя директора ГП "ОГХК" (впоследствии преобразованного в ПАО "ОГХК") подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ("Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

Раньше детективы НАБУ сообщили о подозрении и.о. председателя правления ПАО "ОГХК". Ходатайство об избрании меры пресечения задержанным подадут в суд в ближайшее время.

Напоминаем, 25 января детективы НАБУ задержали должностных лиц "ОГХК" в ходе расследования уголовного производства по факту нанесения убытков ПАО "ОГХК" на сумму свыше 300 млн грн.

В НАБУ уточнили, что в 2014 году задержанные вместе с другими лицами, в том числе гражданами других государств, которые образовали группу для получения неправомерной выгоды в интересах иностранных компаний, которые, в свою очередь, связаны с должностными лицами ОГХК. Участники "схемы" реализовывали титановое и титаносодержащее сырье, которое используется в авиационной и химических отраслях промышленности, частным компаниям-посредникам, зарегистрированным в Австрии и Латвии, по заниженным ценам.