Дело Лукаш готово к передаче в суд. Ждут последнюю экспертизу - ГПУ

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Горбатюк рассказал, что следствие по делу министра юстиции времен президента-беглеца Виктора Януковича Елены Лукаш находится на этапе завершения.

В ГПУ осталось дело Лукаш о незаконных расходах на сравнительный анализ законодательства Украины и ЕС kmu.gov.ua

Руководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что есть обоснованное доказательствами сообщение о подозрении экс-министру юстиции Елене Лукаш по завладению средствами путем злоупотребления служебным положением.



Об этом он заявил в интервью ZN.UA.

"Следствие находится на этапе завершения, мы ожидаем результатов последней экспертизы. После этого, по моему мнению, прокурор будет иметь основания для открытия материалов стороне защиты для ознакомления", - рассказал он.

По словам Горбатюка, относительно ситуации с неправильным информированием институтов ЕС было несколько производств, которыми проверялась деятельность министра юстиции периода, когда эту должность занимала Лукаш.

"Первое — растрата средств на американскую юридическую фирму для опротестования решения Европейского суда по незаконному аресту Тимошенко. Второе — расходы средств на исследования по сравнительному анализу европейского и украинского законодательства", - отметил он.

"Производство по американской фирме сначала было зарегистрировано на двоих, поскольку сами злоупотребления были совершены во времена министра Лавриновича (Александр Лавринович, предшественник Лукаш на посту министра юстиции Украины — ред.), но тот бюджетный год заканчивался, когда на должность министра юстиции уже пришла Лукаш", - рассказал прокурор.

"Позже, по результатам расследования, мы пришли к выводу, что будем инкриминировать эти злоупотребления только министру Лавриновичу, обвинительный акт в отношении которого уже направлен в суд. Однако на начальном этапе предыдущие следователи сообщали в Европу, что в расходовании средств на эту американскую фирму также подозревается Лукаш. Именно это и было опровергнуто решением суда. А дело о незаконных расходах на сравнительный анализ законодательства, по подозрению Лукаш и ряда других лиц — осталось", - добавил Горбатюк.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура продолжает уголовное производство по делу против экс-министра юстиции Елены Лукаш, несмотря на решение суда о признании поданной ГПУ информации о ней недостоверной.

Ранее экс-министр юстиции Елена Лукаш сообщила, что Апелляционный суд Киева удовлетворил ее иск и признал недостоверной информацию Генпрокуратуры о незаконном перечислении ею 8,6 миллионов гривень.

Напомним, 5 ноября 2015 года в Службе безопасности Украины сообщили, что экс-министр Елена Лукаш задержана. В тот же день ей объявили подозрение в хищении 2,5 миллионов гривень бюджетных средств. Печерский райсуд Киева принял решение об избрании Лукаш меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 5,1 миллиона гривень в качестве залога. В результате залог за Лукаш был внесен депутатом Верховной Рады Украины Вадимом Новинским. Позже Лукаш покинула здание Генпрокуратуры с электронным браслетом.

В июне прошлого года Совет ЕС продлил санкции против бывшего министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника, народного депутата Сергея Клюева и бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш. В пресс-службе ведомства уточнили, что это решение было принято в связи с продолжающимся судебными разбирательствами в Украине в отношении этих лиц.

Читайте полное интервью Оксаны Денисовой с Сергеем Горбатюком в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".