Декоммунизацию поддерживают 48% украинцев, против – 36%

Ярко выраженная поддержка ликвидации памятников оккупационного режима в Украине наблюдается на Западе страны и среди молодых образованных людей.

Декоммунизация в Украине нашла поддержку среди молодых и образованных людей twitter.com/LUGANSK_TODAY

Почти половина граждан (48%) поддерживают идею запрета коммунистической идеологии в Украине, против – 36%, не определились – 16%, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Большинство (78%) жителей Запада, половина жителей Центра, треть жителей Юга выступают за запрет коммунистической идеологии, тогда как на Востоке таких – 18%. Чем моложе респонденты и чем выше уровень их образования, тем больше они поддерживают идею запрета коммунистической идеологии.

По данным опроса, 41% респондентов поддерживают инициативу демонтажа всех памятников Ленину в Украине, вместе с тем почти половина респондентов (48%) выступают против этой инициативы, 11% – не определились. На Западе больше всего (72%) поддерживают эту идею, в Центре этот показатель меньше почти в два раза – 41%, на Юге – почти в три (26%), а на Востоке – в четыре раза (18%).

Отношение к инициативе переименования советских названий городов и улиц в Украине неоднозначное. В целом ее скорее не поддерживают (57%), чем поддерживают (35%). В то же время, если допустить, что переименование может происходить выборочно, то отношение к инициативе значительно смягчается и количество сторонников уже превышает количество противников (49% против 44%). Так, 34% считают, что переименовывать нужно только те названия, которые названы в честь советских политических деятелей, совершивших преступления против Украинского народа и это документально доказано, 15% – все названия, которые названы в честь советских политических деятелей.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 4-11 ноября 2016 года среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, что 21 мая 2015 года вступил в силу закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

14 июля 2015 года Верховная Рада завершила свою часть декоммунизации, переименовав 1012 населенных пунктов.