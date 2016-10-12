Конституционный суд отказался рассматривать переименование Днепропетровска

Депутаты-регионалы проиграли в Конституционном суде на предварительной стадии.

Днепр останется Днепром. КСУ даже не стал рассматривать обращение депутатов-регионалов gursesintour.com

Конституционный суд Украины решил вопрос об открытии конституционного производства по представлению 48 народных депутатов о конституционности переименования Днепропетровска в Днепр.

"Суд принял постановление об отказе в открытии конституционного производства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что 19 мая Верховная Рада по закону о запрете пропаганды коммунистической и нацистской символики переименовала город Днепропетровск в город Днепр.

Тогда же парламент вернул Днепродзержинску историческое название – Каменское. Всего этим постановлением переименованы 299 топонимов, в т.ч. 9 - районов, 6 – городов, 284 – сел и поселков. В частности, город Комсомольск Полтавской области переименован в Горишни Плавни, город Кузнецовск Ровенской области - в Вараш, город Цюрупинск Херсонской области - в Олешки.