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Конституционный суд отказался рассматривать переименование Днепропетровска

12 октября в 17:28

Депутаты-регионалы проиграли в Конституционном суде на предварительной стадии.

Днепр
Днепр останется Днепром. КСУ даже не стал рассматривать обращение депутатов-регионалов
gursesintour.com
Конституционный суд Украины решил вопрос об открытии конституционного производства по представлению 48 народных депутатов о конституционности переименования Днепропетровска в Днепр.

"Суд принял постановление об отказе в открытии конституционного производства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что 19 мая Верховная Рада по закону о запрете пропаганды коммунистической и нацистской символики переименовала город Днепропетровск в город Днепр.

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Тогда же парламент вернул Днепродзержинску историческое название – Каменское. Всего этим постановлением переименованы 299 топонимов, в т.ч. 9 - районов, 6 – городов, 284 – сел и поселков. В частности, город Комсомольск Полтавской области переименован в Горишни Плавни, город Кузнецовск Ровенской области - в Вараш, город Цюрупинск Херсонской области - в Олешки.

По материалам: ZN.UA
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Тэги город Конституция переименование
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