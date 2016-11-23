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Бориспольский суд отказался арестовать задержанного российского банкира

23 ноября в 19:22

Прокуратура будет обжаловать решение суда. 

Юров
Суд не дал разрешение на арест Юрова

Бориспольский районный суд отказал удовлетворить ходатайство прокуратуры об аресте бывшего председателя российского банка "Траст" Ильи Юрова, сообщила прокуратура Киевской области. 

В прокуратуре заявили, что будут обжаловать решение суда. 

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Сотрудники Государственной пограничной службы 20 ноября задержали в аэропорту "Борисполь" бывшего председателя совета директоров российского банка "Траст" Илью Юрова, находящегося в международном розыске по линии Интерпола по запросу России. Однако СМИ стало известно о задержании только 22 ноября. 

По словам помощника руководителя Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна, Юров передан сотрудникам МВД Украины. 

По данным СМИ, Юров по личным делам прилетел из Лондона в Киев. При прохождении  паспортного контроля он предъявил паспорт гражданина Кипра. 

Процедура экстрадиции Юрова в Россию займет от месяца до полгода. Генеральная прокуратура России пообещала направить в Украину запрос о выдаче Юрова.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Россия прокуратура суд Борисполь Украина государство сотрудники служба пограничник паспорт арест банка Киев
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