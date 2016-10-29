Банкир Тимонькин согласился пообщаться с украинскими прокурорами в Германии – Матиос

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Борис Тимонькин может пойти на сделку с украинским следствием.

Тимонькин может пойти на сделку со следствием

Украинский банкир, экс-зампредседателя наблюдательного совета "ВЕТЭК" Борис Тимонькин , которого в Украине подозревают в участии в преступной организации под руководством основателя "ВЕТЭК" Сергея Курченко, может пойти на сделку с украинским следствием, допускает главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Пришло сообщение из органов прокуратуры Германии. Немецкая прокуратура согласовала поездку представителей генеральной прокуратуры в Германию, где господин Тимонькин дал согласие на общение с органами прокуратуры, в частности поеду я, и (есть – ред.) возможность дачи согласия на сотрудничество со следствием, на заключение сделки, с разоблачением лиц, которые давали команды", - сообщил Матиос в эфире "Шустер Live" в пятницу вечером, 28 октября.

Ранее Генпрокуратура Украины объявила в международный розыск известного украинского банкира, бывшего заместителя председателя набсовета "ВЕТЭК" Тимонькина 16 мая 2014 года, он подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины - участии в преступной организации под руководством основателя "ВЕТЭК" Сергея Курченко.

В июне 2015 года Тимонькин был задержан в Германии. Тогда немецкий суд принял решение о доэкстрадиционном аресте. ГПУ попросила Германию выдать Тимонькина Украине, направив соответствующий запрос.