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Большинство украинцев проголосуют на референдуме за вступление в НАТО

25 октября в 14:49

Поддержка вступления Украины в НАТО на протяжении последнего года практически не изменилась.

НАТО
Украинцы поддержат вступление в НАТО
europeanwesternbalkans.com
Если бы референдум о вступлении в НАТО проходил в сентябре 2016 года, 39% жителей Украины проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 31% - против; остальные 30% не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме, свидетельствуют данные опроса КМИС.

Таким образом, если бы в голосовании приняли участие все те, кто определился со своим выбором, явка составила бы около 70%, а голоса участников разделились бы следующим образом: 56% - за вступление Украины в НАТО, 44% - против.

Доля готовых проголосовать за вступление Украины в НАТО по сравнению с маем прошлого года практически не изменилась (40% в мае 2015, 39% в сентябре 2016), зато несколько поубавилось убежденных противников (с 34% в мае 2015 до 31% в сентябре 2016) и увеличилась доля тех, кто не определился со своей позицией или не стал бы участвовать в голосовании на референдуме по этому вопросу (с 26% в мае 2015 до 30% в сентябре 2016).

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КМИС

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос с 16 по 26 сентября 2016 года. Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

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Данные КМИС коррелируют с цифрами, которые получают другие социологические центры. Например, опрос Социологической группы "Рейтинг" в январе 2016 года показал, что вступление в НАТО поддерживают 47% украинцев.

По материалам: ZN.UA
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Тэги НАТО референдум
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3 комментария
  • Алексей Глебов Сегодня, 16:17 Какое НАТО? Долбоящеры! Кто вас там ждет? Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Yury Shmadchenko Сегодня, 15:05 Незнаю жодного факта коли США або НАТО нашкодили Україні але можу сотню прикладів навести коли Росія знищувала людей не тільки в Україні але і в Росіїмало нам выйти из недоимперии - нам нужно будет защитить и сохранить свою Независимость. А, не будучи в НАТО, мы ее опять потеряем, как теряли много раз за нашу многострадальную историю. Это только дело времени - Москва отойдет от санкций со временем, накопит сил и мы будем опять иметь войну у нас. И это знают и в Киеве, и в Москве, и в Вашингтоне, и в Брюсселе.
    Алексей Глебов Сегодня, 16:21
    Да уж...В голове насрано серьезно!
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