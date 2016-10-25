Большинство украинцев проголосуют на референдуме за вступление в НАТО

Поддержка вступления Украины в НАТО на протяжении последнего года практически не изменилась.

Украинцы поддержат вступление в НАТО europeanwesternbalkans.com

Если быпроходил в сентябре 2016 года, 39% жителей Украины проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 31% - против; остальные 30% не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме, свидетельствуют данные опроса КМИС.

Таким образом, если бы в голосовании приняли участие все те, кто определился со своим выбором, явка составила бы около 70%, а голоса участников разделились бы следующим образом: 56% - за вступление Украины в НАТО, 44% - против.

Доля готовых проголосовать за вступление Украины в НАТО по сравнению с маем прошлого года практически не изменилась (40% в мае 2015, 39% в сентябре 2016), зато несколько поубавилось убежденных противников (с 34% в мае 2015 до 31% в сентябре 2016) и увеличилась доля тех, кто не определился со своей позицией или не стал бы участвовать в голосовании на референдуме по этому вопросу (с 26% в мае 2015 до 30% в сентябре 2016).

КМИС

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос с 16 по 26 сентября 2016 года. Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

Данные КМИС коррелируют с цифрами, которые получают другие социологические центры. Например, опрос Социологической группы "Рейтинг" в январе 2016 года показал, что вступление в НАТО поддерживают 47% украинцев.