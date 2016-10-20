Порошенко назвал сроки перехода Украины на стандарты НАТО

НАТО окажет Украине подержку через трастовые фонды.

Порошенко обсудил со Столтенбергом углубление сотрудничества Украины и НАТО Петр Порошенко/Facebook

С 2017 года национальная ежегодная программа сотрудничества сбудет направлена на достижение Украиной стандартов Альянса, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Со следующего года вся помощь со стороны НАТО будет полностью связана с задачами реформирования. Временные рамки остаются прежними – 2020 год", – сообщил президент журналистам по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в четверг, 20 октября.

Порошенко также поблагодарил Альянс за поддержку и развитие обороноспособности Украины, а также за помощь в реформировании сектора безопасности и обороны.

"Мы очень благодарны за беспрецедентный комплексный пакет помощи НАТО для Украины, которая ориентирована на украинские нужды. Лучший ответ на российскую агрессию – это крепкая Украина, которая достигла стандартов НАТО. Это то, что мы делаем в Украине", – подчеркнул президент.

Порошенко также отметил важность углубления сотрудничества между Украиной и НАТО в вопросах региональной безопасности, особенно в контексте борьбы с российской агрессией, а также выразил заинтересованность в интенсификации диалога в плане ситуативной осведомленности и совместимости.

Генсек НАТО, в свою очередь заверил, что Альянс продолжит сотрудничество с Украиной и окажет Киеву помощь в проведении реформ и укреплении оборонного потенциала.

"НАТО продолжит оказывать практическую и политическую поддержку, а также поддержку через трастовые фонды НАТО для построения институций. Также мы будем сотрудничать в сфере кибербезопасности и реабилитации раненых военных", – уточнил Столтенберг.

Как сообщалось, 8 июня президент Петр Порошенко подписал Стратегический оборонный бюллетень Украины – документ оборонного планирования, разработанный с целью определения основных направлений реализации военной политики Украины и развития сил обороны до конца 2020 года, который предусматривает курс на интеграцию Украины в НАТО.

В соответствии с бюллетенем Украина уже до конца 2018 года полностью откажется от покупки и использования комплектующих для военной техники, произведенных в России. Также до конца 2016 года планируется принять закон о военной полиции.

Бюллетень предусматривает, что до 2020 года в украинской армии должны быть проведены мероприятия по безопасности информации в соответствии со стандартами НАТО и усилены возможности Вооруженных сил как субъекта системы кибербезопасности.