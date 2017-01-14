Более тысячи резервистов призовут на военные сборы на базе командования "Запад"

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Резервисты в течение 30 дней будут проходить боевое слаживание с действующей механизированной бригадой.

Резервистов на месяц заберут в действующую армию Facebook/Генштаб ВСУ

На базе одной из механизированных бригад оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины с 17 января будут проводится учения с участием более тысячи резервистов. Сборы продлятся 30 дней, за это время резервисты проведут боевое слаживание с действующей мехбригадой.

"Цель учебных сборов заключается в приобретении боевых возможностей, повышении боеспособности воинских частей, углубленной военной обученности резервистов, ранее уволенных из рядов ВСУ, передаче боевого опыта от резервистов военнослужащим, которые недавно окончили учебные центры и пришли в армию", - объяснил начальник отдела внедрения службы в резерве Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковника Михаил Щербина, сообщил пресс-служба Минобороны.

За всеми резервистами, которые призываются на военные сборы, включая время проезда к месту их проведения и обратно, сохраняются место работы, занимаемая должность и средняя заработная плата на предприятии. Также каждому резервисту гарантированное государственное страхование и бесплатное медицинское обеспечение.

"Таким образом, общая сумма, которую получит резервист течение 2017г за 30 суток подготовки составит более 8тыс. грн, что почти вдвое больше по сравнению с 2016 годом", - отмечают в военном ведомстве.

Также сообщается, что в 2017году ВСУ планируют нарастить количество резервистов, продлить и интенсивность проведения занятий.

По данным Генштаба, в 2016 годамасштабные учебные сборы участием 10тыс. резервистов были проведены в 10 боевых военных частях.