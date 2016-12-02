Трое украинских военных получили ранения на учениях в Каменец-Подольском

Военные обезвреживали взрывное устройство, которое сдетонировало.

Двое офицеров и старшина получили осколочные ранения во время учений в Каменец-Подольском Хмельницкой области.

Детонировало взрывное устройство, которое в учебных целях обезвреживали военные, сообщил УНИАН мэр Каменец-Подольского Михаил Симашкевич.

"Пострадали трое опытных солдат (подполковник, старшина и офицер), которые прошли АТО. Они разминировали взрывное устройство, которое в итоге сдетонировало. Состояние двоих-средней тяжести. У третьего пробита аорта, поэтому решается вопрос о его переводе в военный госпиталь", - сказал он, добавив при этом, что пострадавшие находятся в городской больнице №1.

В Каменец-Подольском на базе 48-й инженерной бригады Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины проходят теоретически-практические сборы по координации и обмену опытом. Учения рассчитаны на три дня.

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