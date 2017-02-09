Бои минувшей недели в Донбассе были тяжелейшими за два года – замгенсека НАТО

По словам Гетемюллер, Россия несет особую ответственность.

В НАТО заявили, что бои минувшей недели в Донбассе были тяжелейшими за два года

Бои на востоке Украины, которые происходили на прошлой неделе были самыми тяжелыми за последние два года и не должны стать нормой, заявила заместитель генерального секретаряРоуз Гетемюллер.

"Мы глубоко обеспокоены недавней вспышкой насилия, режим прекращения огня нарушался каждый день на протяжении последних почти 2 лет, но на последней неделе ОБСЕ зафиксировало более 10 тыс. нарушений режима прекращения огня за один день, включая использование тяжелого вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями. Мы наблюдали самые тяжелые бои за последние два года и не должны принимать это как новую "норму", - сказала Гетемюллер.

Она также отметила, что НАТО не признает незаконную аннексию Крыма Россией и осуждают продолжающиеся попытки РФ дестабилизировать ситуацию на востоке Украины.

"Россия несет особую ответственность", - добавила Гетемюллер.

Заместитель генсека НАТО также подчеркнула, что на внеочередном заседании комиссии НАТО-Украина, где обсуждалась ситуация на востоке Украины, все представители членов Альянса выступили и выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось, что заседание Комиссии Украина-НАТО в связи со значительным ухудшением ситуации в Авдеевке состоялось в среду, 8 февраля. В нем приняли участие постоянные представители Альянса.

Напомним, 2 февраля состоялось инициированое Украиной заседании Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами Авдеевки российскими террористами. Обеспокоенность в связи с обострением в Донбассе выразили ПАСЕ, ОБСЕ и НАТО.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".