Авдеевка осталась без водоснабжения из-за обстрелов

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Об этом сообщил директор коксохимического завода.

Обстрелы обесточили Донецкую фильтровальную станцию и оставили Авдеевку без воды. Пресс-центр АТО/Facebook

В результате обстрела была обесточена Донецкая фильтровальная станция. Поэтому Авдеевка осталась без водоснабжения. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов.

"В очередной раз АКХЗ на одном вводе из четырех, Макеевка-1, Донецкая фильтровальная станция обесточена, Авдеевка без воды. Надеемся, разрешение на восстановительные работы получим завтра и удастся восстановить ввод Макеевка-2. К сожалению, линии Ясиноватая 1 и 2 нам не дают восстановить уже несколько месяцев, несмотря на неоднократные обращения в СЦКК", – написал он.

Напомним, что за минувшие сутки боевики 36 раз обстреляли ВСУ во всех направлениях. Под их огнем оказались Красногоровка, Талаковка, Марьинка, Водяное, Павлополь. Кроме того, боевики вели огонь по Широкіному из 152-миллиметровой артиллерии и танка.

Вчера также сообщалось, что боевики устроили "показательный" обстрел для чиновников из Москвы. По данным ГУР МОУ, во время обстрела на позициях боевиков находились российские чиновники из комиссий Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.