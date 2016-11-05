Боевики за сутки 38 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

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По Широкино боевики вели огонь из стрелкового оружия, гранатометов, минометов и ствольной артиллерии 120 и 152 калибров.

Facebook/Gennadiy Dubovoy

Боевики за прошедшие сутки 38 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook утром в субботу, 5 ноября.

На мариупольском направлении зафиксировано 25 случаев нарушений режима прекращения огня. В районе Повлополя и Новотроицкого боевики вели обстрел из стрелкового оружия и гранатометов, а рядом с Красногоровкой – из минометов калибра 82 мм. Возле Тарамчука, Водяного и Талаковки НВФ использовали минометы 120 калибра, а в Гнутово – пулеметы и минометы обоих калибров. В Старогнатовке и Широкино использовалось вооружения БМП, кроме того по Широкино боевики вели огонь из стрелкового оружия, гранатометов, минометов и ствольной артиллерии 120 и 152 калибров.

На донецком направлении зафиксировано 8 случаев нарушения "режима тишины". По позициям ВСУ в Опытном боевики вели огонь из стрелкового оружия , в Луганском использовали вооружения БМП, а в направлениях Троицкого, Верхнеторецка и Каменки задействовали стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы. В районе Зайцево и Авдеевки боевики совершали обстрелы из различных образцов вооружения, в частности минометов калибра 82мм.

На Луганском направлении зафиксировано 5 обстрелов позиций сил АТО. "В направлении Новоалександровки российско-оккупационные войска использовали противотанковые ракетные комплексы, в Лопаскино и Крымском - гранатометы различных систем. Укрепления украинских воинов в Троицком подверглись обстрелам из минометов калибра 82мм, а в Новозвановке- из минометов 120 калибра", - сказано в сообщении штаба.