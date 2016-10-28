Боевики за сутки 21 раз обстреляли позиции сил АТО в Донбассе

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Больше всего обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении.

В сторону позиций ВСУ в Авдеевке боевики использовали пулеметы крупного калибра, гранатометы различных систем и минометы калибра 82мм vk/club_donbasskih

В течение суток в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксирован 21 случай ведения огня по позициям Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении зафиксировано 12 обстрелов сил АТО.

"В районах Павлополя и Водяного противник вел огонь из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, а вблизи Марьинки, Красногоровки, Талаковки, Тарамчука, Славного и Широкиного – из минометов калибров 82мм и 120мм", - сообщили в штабе АТО в Facebook

Вместе с тем, на донецком направлении оккупанты пять раз нарушали режим тишины. В сторону позиций ВСУ в Авдеевке боевики использовали пулеметы крупного калибра, гранатометы различных систем и минометы калибра 82мм.

В штабе АТО отметили, что на луганском направлении зафиксировано четыре вооруженные провокации. Вблизи Новоалександровки, Крымского, и Новозвановки против украинских подразделений боевики применяли гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, а в Троицком – огонь БМП.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.