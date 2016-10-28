Боевики обстреляли из гранатометов контрольный пост "Марьинка"

Изначально террористы использовали стрелковое оружие, а впоследствии применили АГС-17 и РПГ.

Контрольный пост "Марьинка" оказался под обстрелами боевиков Пресс-центр АТО/Facebook

Российско-террористические войска обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов по контрольном посту "Марьинка", располагающийся вблизи одноименного КПВВ. Обстрелы продолжались в течение трех часов.

"Обстрел террористы начали около 20:30, когда пропускные операции на этом дорожном коридоре уже не осуществлялись. Огонь велся из лесополосы, что на окраине н.п. Александровка. Сначала они использовали стрелковое оружие, а впоследствии применили АГС-17 и РПГ", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Никто из украинских защитников не пострадал.

Днем ранее контрольный пункт въезда-выезда "Майорск" в Донбассе временно закрыли из-за обстрелов российско-террористических войск.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.